- Aids: Marocco, nell’ultimo anno sono stati registrati 730 casi e 420 decessi - (Agenzia Nova) - Nel 2020, in Marocco, sono stati registrati 730 nuovi casi e 420 morti legati all’infezione da Hiv. Lo ha reso noto il ministero della Salute e della protezione Sociale di Rabat in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids. Il numero totale di persone affette dal virus in Marocco è stimato intorno ai 22.000 tra adulti e bambini. (Res)