I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arabia Saudita: Riad vuole diventare principale produttore gas non convenzionale dopo Usa - L'assegnazione da parte della compagnia saudita Aramco di contratti per un valore di 10 miliardi di dollari per il progetto Jafurah ha dato il via allo sviluppo di quello che si pensa sia il più grande giacimento di gas da scisti bituminosi più grande al mondo al di fuori degli Stati Uniti. Negli ultimi dieci anni, l’Arabia Saudita e in generale i Paesi Opec si sono scontrati con i produttori di petrolio e gas da scisti bituminosi, da molti accusati di aver provocato l’eccesso di offerta alla base del calo dei prezzi avvenuto nel 2015. Per lo sviluppo dei suoi giacimenti, Riad sta adottando tecniche avanzate che possono ridurre i costi di estrazione con un investimento stimato fino a 100 miliardi di dollari per il giacimento di Jafurah. Si stima che nel Regno si trovi la quinta più grande riserva di gas non convenzionale al mondo. Il ministro dell'Energia saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, ha affermato in precedenza che il giacimento di gas di Jafurah collocherà il Regno al terzo posto nel mondo nella produzione di gas naturale entro il 2030. Tuttavia, non è chiaro se Riad riuscirà a replicare il successo dello sviluppo del gas non convenzionale raggiunto dagli Usa. (segue) (Res)