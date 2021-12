© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Forze di sicurezza israeliane arrestano quattro palestinesi tra Hebron e Gerusalemme - Nella notte tra mercoledì primo dicembre e giovedì 2, le Forze di sicurezza israeliane (Idf) hanno effettuato diversi raid nei territori palestinesi, soprattutto a Gerusalemme est e a Hebron, arrestando quattro persone. Lo rende noto l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Tra gli arrestati, risulta esserci anche un’attivista femminista proveniente dall’estero (le autorità israeliane non hanno specificato la sua nazionalità). Scontri, invece, si sono verificati nella città di Al Bireh, in Cisgiordania, ma non sono stati rilasciati numeri su eventuali feriti e arrestati. (segue) (Res)