I fatti del giorno – Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vaccino: Gimbe, in aumento numero somministrazioni, +52,5 per cento terze dosi - Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe ha rilevato che, al primo dicembre risultano consegnate 102.127.530 dosi. Al primo dicembre il 79,7 per cento della popolazione (n. 47.226.119) ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+297.415 rispetto alla settimana precedente) e il 77,1 per cento (n. 45.683.073) ha completato il ciclo vaccinale (+247.367 rispetto alla settimana precedente). Cresce nell’ultima settimana il numero di somministrazioni (n. 1.984.561) con una media mobile a 7 giorni di 306.445 somministrazioni/die: decollano finalmente le terze dosi (+52,5 per cento rispetto alla settimana precedente), affiancate da prime dosi di nuovo in crescita (+34,7 per cento rispetto alla settimana precedente). Dopo due settimane di stabilizzazione intorno a quota 127 mila, nell’ultima settimana il numero dei nuovi vaccinati è salito a 168.377 (+31,5 per cento). Tuttavia, dei 6,8 milioni di persone non vaccinate crescono troppo lentamente due fasce che preoccupano: da un lato 2,57 milioni di over 50 ad elevato rischio di malattia grave e ospedalizzazione, dall’altro 1,16 milioni nella fascia 12-19 che influiscono negativamente sulla sicurezza delle scuole. Le coperture con almeno una dose di vaccino sono molto variabili nelle diverse fasce d’età (dal 97,4 per cento degli over 80 al 76,6 per cento della fascia 12-19). Lo stesso si registra sul fronte delle coperture con terza dose, che negli over 80 hanno raggiunto il 52,1 per cento, mentre si attestano ancora al 20,2 per cento nella fascia 70-79 e al 16 per cento in quella 60-69 anni. (segue) (Rin)