I fatti del giorno – Italia (5)

- Vaccino: Figliuolo, a dicembre 1,5 milioni di dosi pediatriche, disponibili dal 15 - Con la recente approvazione dell’Aifa circa l’utilizzo del vaccino per la fascia di età 5-11 anni, la Struttura commissariale ha programmato la distribuzione a dicembre di altre 1,5milioni di dosi pediatriche di vaccino mRNA -Pfizer. Le dosi - riferisce un comunicato della Struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo - rappresentano una prima tranche che sarà poi integrata a gennaio e saranno rese disponibili a partire dal 15 dicembre, in modo che tutte le strutture vaccinali delle Regioni/Province autonome, saranno in grado di procedere alla vaccinazione dei bambini a partire dal giorno 16 dicembre. (Rin)