Slovacchia: Parlamento adotta risoluzione su situazione a confine Ue con Bielorussia

- Il Consiglio nazionale, il Parlamento monocamerale della Slovacchia, ha adottato una risoluzione in cui esprime preoccupazione e rammarico per gli sforzi della Bielorussia nella destabilizzazione della regione. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Tasr”. Il Parlamento di Bratislava ha condannato le azioni di Minsk, inclusa l’escalation di violenza e l’abuso dell’immigrazione illegale per scopi politici, al fine di esercitare una pressione politica sull’Unione europea e i suoi Stati membri. Il Consiglio nazionale ha richiamato la leadership politica bielorussa ad aderire ai principi democratici e di porre fine alla situazione tesa al confine orientale dell’Ue e della Nato. La risoluzione ha espresso anche solidarietà a Polonia, Lituania e Lettonia. (Vap)