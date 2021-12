© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La città è piena, è viva, abbiamo i mercatini, ma abbiamo anche 200 vie addobbate, oggi la Rinascente riapre le sue vetrine. È un Natale quasi come prima, anche se siamo in giro con la mascherina, ma è necessario così". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti a margine dell'inaugurazione dei mercatini di Natale in piazza Duomo. (Rem)