Brasile: bilancia commerciale registra deficit da 1,3 miliardi di dollari a settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre, le esportazioni brasiliane verso Cina, Hong Kong e Macao, principali destinazioni dei prodotti brasiliani, sono aumentate dell'8,75 per cento, in media giornaliera, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le vendite totali in Asia sono aumentate del 14,42 per cento. Sulla stessa base del confronto, le vendite nei Paesi del nord America sono aumentate del 50,42 per cento, mentre per il sud America la crescita è stata nella misura del 39,57 per cento. Verso l'Europa l'aumento è stato del 12,80 per cento. Nei primi 11 mesi dell'anno le vendite in Cina sono aumentate del 29,50 per cento e, verso l'intera Asia, del 32,61 per cento. Le esportazioni in nord America sono aumentate del 42,84 per cento, quelle verso il sud America del 49,82 per cento e quelle verso l'Europa del 28,64 per cento. (Brb)