Campidoglio: costituita commissione Trasparenza, presidente De Priamo di Fd'I

21 luglio 2021

- Su disposizione della presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, è stata istituita in Campidoglio la commissione Controllo, Garanzia e trasparenza. Presidente è il consigliere di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo. La commissione è così composta: per la maggioranza Valeria Baglio, Lorenzo Marinone e Daniele Parrucci del Pd, Carmine Barbati e Rocco Ferraro della Civica Gualtieri, Tiziana Biolghini di Rf, Michela Cicculli di Sce, per le opposizioni Flavia De Gregorio della Civica Calenda, Antonio De Santis della Civica Raggi, Daniele Diaco del M5s, Rachele Mussolini di Fd'I. (Rer)