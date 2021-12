Lavoro: Istat, a ottobre tasso di occupazione sale al 58,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di ottobre 2021, rispetto al mese precedente, crescono sia gli occupati sia i disoccupati mentre diminuiscono gli inattivi. Così l'Istat in una nota. Secondo l'Istituto di statistica, l’aumento dell’occupazione (+0,2 per cento, pari a +35mila unità), che ha riguardato solamente gli uomini, coinvolge i dipendenti, le persone tra i 15-24 anni e gli ultra 50enni. Il tasso di occupazione sale al 58,6 per cento (+0,1 punti). La crescita del numero di persone in cerca di lavoro (+2,2 per cento, pari a +51mila unità rispetto a settembre), osservata sia per gli uomini sia per le donne, coinvolge chi ha più di 24 anni. Il tasso di disoccupazione sale al 9,4 per cento (+0,2 punti), nonostante tra i giovani scenda al 28,2 per cento (-1,4 punti). La diminuzione del numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni, registrata a ottobre rispetto al mese precedente (- 0,6 per cento, pari a -79mila unità), è generalizzata sia per sesso sia per classe d’età. Il tasso di inattività scende al 35,2 per cento (-0,2 punti). Confrontando il trimestre agosto-ottobre 2021 con quello precedente (maggio-luglio), si osserva un livello di occupazione più elevato dello 0,2 per cento, con un aumento di 42mila unità. (segue) (Ren)