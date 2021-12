Lavoro: Istat, a ottobre tasso di occupazione sale al 58,6 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto di statistica ha rilevato che, la crescita dell’occupazione registrata nel confronto trimestrale si associa alla diminuzione delle persone in cerca di occupazione (-2,1 per cento, pari a -49mila unità) e degli inattivi (-0,2 per cento, pari a -33mila unità). A seguito della ripresa dell’occupazione, osservata tra febbraio e giugno e a partire da settembre 2021, il numero di occupati è superiore a quello di ottobre 2020 dell’1,7 per cento (+390mila unità); variazioni ancora negative si registrano per gli indipendenti e per i lavoratori tra i 35 e i 49 anni, ma in quest’ultimo caso solo per effetto della componente demografica. Infatti, il tasso di occupazione – in aumento di 1,2 punti percentuali – sale per tutte le classi di età. Rispetto a ottobre 2020, diminuisce sia il numero di persone in cerca di lavoro (-5,6 per cento, pari a -139mila unità), sia l’ammontare degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-3,1 per cento, pari a -425mila), valore quest’ultimo che era aumentato in misura eccezionale all’inizio dell’emergenza sanitaria. (Ren)