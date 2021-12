Cina: Covid, Commissione sanitaria soddisfatta delle misure di contenimento dei contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della Commissione sanitaria nazionale, Ma Xiaowei, ha espresso soddisfazione per la strategia cinese di contenimento della Covid-19, riaffermando l’importanza della tempestività nel contenimento dei contagi. Osservando le misure di prevenzione e controllo attuate in alcuni Paesi, il funzionario ha definito nel complesso “insoddisfacente” la risposta globale alla pandemia, la cui recrudescenza “ha avuto gravi ripercussioni sulla vita dei cittadini, sulla salute e sull'economia, e, in generale, sulla società”. Dalla metà di ottobre, l'ultima ondata di Covid-19 in Cina si è diffusa in oltre 20 regioni a livello provinciale; “la maggior parte di queste zone è riuscita a contenere l'epidemia entro un periodo di incubazione di circa 14 giorni”, ha riferito Ma, sottolineando come la Cina si sia concentrata sul contenimento dei focolai entro le 24 ore successive alla scoperta dei casi. (segue) (Cip)