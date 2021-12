Cina: Covid, Commissione sanitaria soddisfatta delle misure di contenimento dei contagi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla nuova impennata di casi registrata nel Paese, Ma ha precisato “tutti i focolai nell'ultima ondata in Cina originavano dall'estero”, citando a sostegno della tesi i dati di tracciamento. Ha infine aggiunto che il governo e le autorità locali mantengono alta la guardia sui casi importati, che contrasteranno promuovendo la vaccinazione di massa e incrementando la supervisione in settori chiave come il turismo. "Le pratiche cinesi nella lotta contro la COVID-19 mostrano che contenere efficacemente il virus, in un paese con una popolazione di oltre 1,4 miliardi, è il suo più grande contributo alla lotta anti-pandemica internazionale", ha infine aggiunto. (Cip)