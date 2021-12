Covid: Ferro (Fd'I), dubbi su vaccinazione a bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui vaccini ai bambini "nutriamo dei dubbi importanti che dovranno essere chiariti dalla scienza, alla quale non vogliamo sostituirci". Lo sottolinea il vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Wanda Ferro, ospite della trasmissione Coffee Break in onda su La7. "Il governo - prosegue - deve tenere presente la paura che nutrono certe persone soprattutto quando si tratta dei propri figli e alla luce della tanta confusione che abbiamo visto in questi mesi. Fratelli d'Italia sin dall'inizio ritiene sia stata sbagliata la campagna vaccinale, per fortuna recuperata egregiamente dal generale Figliuolo, chiamato oggi a risolvere anche il grosso problema che si vive nelle scuole".(Com)