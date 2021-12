Roma: litiga con il gestore di un locale e torna per picchiarlo con una mazza, applicato Dacur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si è fatto attendere il provvedimento Dacur (divieto accesso aree urbane) nei confronti di un giovane 18enne che, il 25 novembre scorso, intorno alle ore 22:50, a seguito di un diverbio avvenuto con il titolare di un esercizio pubblico a Frascati, si era allontanato dal locale per poi farvi ritorno armato di una mazza da baseball in legno. Il ragazzo, M.R.C.N. nato a Roma, con precedenti di polizia, aveva iniziato a colpire il povero malcapitato al corpo, costringendolo alla fuga per poi aggredire con pugni al volto anche un'altra persona - dipendente dello stesso locale - intervenuto in difesa della vittima. Nella circostanza, sia il titolare che il dipendente del locale, avevano riportato lesioni personali refertate rispettivamente con 25 e 7 giorni di prognosi. (segue) (Rer)