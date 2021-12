Roma: litiga con il gestore di un locale e torna per picchiarlo con una mazza, applicato Dacur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aggressore invece, rintracciato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Frascati, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria che ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari. Ieri sera però, il giovane è stato nuovamente arrestato a seguito di esecuzione di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari sostituita con quella della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Velletri. Nei confronti del 18enne, il Questore, sulla base dell'istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso il provvedimento del Dacur che gli vieterà, per 2 anni l'accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento nell'area urbana dove è avvenuta l'aggressione nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi. Per coloro che non rispettano tale divieto è prevista la pena della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da 8mila a 20mila euro. (Rer)