Governo: Bassanini (Open fiber), necessario fare le riforme

- “Le riforme vanno fatte” ma “abbiamo visto le difficoltà che il governo ha già incontrato, ad esempio sulla concorrenza”. Lo ha affermato il presidente di Open fiber, Franco Bassanini, intervenendo al Febaf Rome Investment Forum 2021. “Sono partite riforme importanti, come la semplificazione, ma spesso queste misure non vengono implementate in modo effettivo e sistematico”, ha aggiunto Bassanini ricordando che “ci sono riforme ancora da varare. C’è molto lavoro da fare e questo lavoro è decisivo”. (Rin)