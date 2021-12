Vaccino: Costa, obbligo non è tabù per governo, scelta che abbiamo in parte già fatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obbligo vaccinale non è un tabù per il nostro governo. È una scelta che, in parte, abbiamo già fatto, in maniera graduale, introducendo l'obbligo per personale sanitario e Rsa, che sarà esteso a personale scolastico e forze dell'ordine a partire dal 15 dicembre. Valuteremo quindi cosa succederà nelle prossime settimane e, se sarà necessario decidere altre misure, saremo pronti a farlo. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenendo questa mattina a "Coffee break" su La7. Costa ha tuttavia evidenziato che "quando in Europa si parla di ragionare sull'obbligo vaccinale, bisogna dire che la situazione in altri Paesi è molto diversa da quella italiana". (Rin)