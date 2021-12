Imprese: Alì (Fincantieri), sicurezza cyber deve ritagliarsi parte della catena del valore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ambienti complessi come quello rappresentato da Fincantieri, portare soluzioni di sicurezza cyber rappresenta una sfida importante dal punto di vista ingegneristico: non si può giocare solo in difesa. Lo ha detto Daniele Alì, vice president di Fincantieri per la sicurezza cyber, intervenendo alla terza e ultima giornata di 5G Italy. “La sicurezza cyber è un requisito fondamentale di competitività internazionale, e nelle aziende di prodotto deve ritagliarsi una parte della catena del valore: in particolare, il corpo di politiche per rendere un’azienda sicura va accompagnato da un piano tecnologico e organizzativo che consenta di realizzare le politiche in maniera trasparente, e senza troppi sforzi”, ha detto. (Rin)