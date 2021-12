Cipro: ministro Esteri Christodoulides, Papa visita "Stato in prima linea" su accoglienza migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viaggio di Papa Francesco a Cipro riafferma la "forza dei legami moderni" tra Nicosia e la Santa Sede, fondati su "solide basi storiche". Lo afferma il ministro degli Esteri cipriota, Nikos Christodoulides, in un'intervista al portale d'informazione cattolico statunitense "Crux" in vista dell'arrivo del pontefice oggi nell'isola del Mediterraneo orientale. Secondo il ministro degli Esteri cipriota, la visita sarà un'eccellente occasione per discutere su una serie di questioni di attualità nella regione del Medio oriente e del Mediterraneo orientale: "Servirà anche ad inviare un messaggio di fraternità tra la Chiesa greco ortodossa di Cipro e la Chiesa cattolica, mentre al contempo sarà certamente un momento di importanza fondamentale per le storiche comunità cattoliche di Cipro, i maroniti ed i latini, così come per i migranti cattolici che vivono e lavorano a Cipro". (segue) (Res)