Cipro: ministro Esteri Christodoulides, Papa visita "Stato in prima linea" su accoglienza migranti (2)

- Il ministro degli Esteri Christodoulides ha poi definito Cipro uno "Stato in prima linea" nell'emergenza migratoria, denunciando anche la "strumentalizzazione sistematica" di migranti sofferenti da parte della Turchia. "Come risultato di ciò, Cipro è ora per il quinto anno in cima alla lista dei Paesi membri dell'Ue che ricevono il numero più alto di richiedenti asilo pro capite, con il loro numero che attualmente vale per il 4 per cento della popolazione del Paese", ha dichiarato il ministro invitando l'Ue a "maggiore solidarietà" e la Turchia al rispetto delle proprie responsabilità. (segue) (Res)