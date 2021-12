Cipro: ministro Esteri Christodoulides, Papa visita "Stato in prima linea" su accoglienza migranti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Christodoulides ha inoltre ricordato i danni al patrimonio culturale cipriota causati dall'occupazione turca dell'isola, che si protrae sin dal 1974. "Secondo i dati, viene stimato che oltre 20 mila icone religiose siano state rubate e che oltre 550 chiese e i loro cimiteri siano stati saccheggiati. Inoltre molte chiese sono attualmente usate come moschee, basi militari, hotel o persino night club", ha sottolineato il ministro cipriota. "Sfortunatamente le prospettive per la ripresa dei negoziati per una soluzione al problema di Cipro sono piuttosto pessimistiche a causa della posizione della Turchia e del suo comportamento complessivamente aggressivo in evidente contrasto con il diritto internazionale", ha dichiarato il capo della diplomazia di Nicosia chiarendo che, nonostante ciò, le autorità cipriote rimangono impegnate a "raddoppiare gli sforzi nel prossimo futuro" sempre con "l'imperativo" del rispetto da parte di Ankara del diritto internazionale riguardo la Zona economica esclusiva (Zee) di Cipro e nel quartiere di Varosha a Famagosta. (Res)