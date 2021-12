Russia: Banca centrale, forte preoccupazione per livello ed aspettative inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di Russia è molto preoccupata per il livello dell'indice dei prezzi al consumo e per le aspettative inflazionistiche nel Paese. Lo ha affermato la governatrice della Banca centrale russa, Elvira Nabiullina, che ha ricordato come l'inflazione sia tornata ai livelli della seconda metà del 2016. Nabiullina ha notato che la situazione non è così drammatica come nel 2014, ma la Banca Centrale è pronta a prendere le misure necessarie per riportare l'inflazione all'obiettivo del 4 per cento circa. In base alle ultime rilevazioni da parte del ministero dello Sviluppo economico russo, il 29 novembre l'inflazione in Russia è salita all'8,38 per cento su base annua, in crescita rispetto all'8,05 per cento della settimana precedente. (Rum)