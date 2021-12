Vaccino: Cirio, in Piemonte superato target Figliuolo in due giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Figliuolo ha dato alle Regioni un nuovo target da rispettare per questa fase della campagna vaccinale. Per il Piemonte fino al 12 dicembre il target indicato dalla Struttura commissariale è in media di circa 27.800 somministrazioni al giorno. Un numero che in sole 48 ore abbiamo già superato, attestandoci oggi a più di 28.500 vaccini. Lo hanno annunciato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Icardi. "Il nostro obiettivo è di arrivare a 30-35 mila somministrazioni quotidiane, per continuare a correre con le terze dosi e garantire ai cittadini piemontesi la protezione dal virus”. Nel frattempo, la Regione ieri si è incontrata con i sindacati dei medici di famiglia (Fimmg, Smi e Snami) e i rappresentanti delle farmacie, per fare il punto - si legge in una nota stampa della Regione - sulla campagna e lavorare ad maggiore coinvolgimento di questi attori nella somministrazione. (segue) (Rpi)