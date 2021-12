Regno Unito: governo sotto pressione per indiscrezioni su feste natalizie durante serrata Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce la pressione politica sul primo ministro britannico Boris Johnson in seguito alla scoperta che lo staff di Downing Street avrebbe lo scorso anno partecipato a diverse feste natalizie durante il periodo di chiusura dell'economia britannica. Secondo quanto riporta il quotidiano "The Guardian", lo stesso primo ministro avrebbe partecipato ad almeno una di queste feste, commentando la presenza di molti partecipanti. Johnson e il suo addetto stampa non hanno sinora negato la partecipazione a tali eventi, insistendo che non avrebbero infranto i regolamenti anti Covid in vigore all'epoca, e limitandosi a dire di "non riconoscere" alcune delle azioni descritte dalla stampa. I due principali eventi su cui si sta sviluppando la polemica sarebbero avvenuti il 27 novembre e il 18 dicembre 2020, ed entrambi avrebbero di fatto infranto le regole anti assembramento in vigore all'epoca dei fatti. (segue) (Rel)