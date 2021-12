Trasporti: ministro Giovannini, i treni a idrogeno non sono fantascienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I treni a idrogeno non sono più fantascienza e, - assicura il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile Enrico Giovannini in una intervista a "Green&Blue" -, il salto si può fare. Presto. "In Germania ci sono già e noi stiamo testando ciò che altri stanno facendo", spiega il ministro. Ora, argomenta, "si tratta di valutare gli elementi di sicurezza, ma se tutto va bene dal punto di vista tecnologico, conviene andare avanti". Semplice il motivo, a suo avviso: "Modificare una linea non elettrificata comporta la revisione di tutte le gallerie, è un intervento costoso e lungo". Meglio l'idrogeno, allora, che "il Pnrr prevede di sperimentare in sei tratte". Già dal 2023 in Lombardia. Il ministro osserva inoltre che "accanto a una serie di impegni non certamente forti, per colpa di alcuni Paesi in particolare, da Glasgow sono partiti tre messaggi rilevanti. Il primo è che il settore privato ha capito che questo è il futuro. Punto. Lo stesso è successo per la finanza e, per questo, credo che gli impegni assunti rappresentino un passo avanti importante. Pensate che la Banca centrale inglese prenderà in considerazione nelle politica monetaria i comportamenti delle imprese in una prospettiva di sostenibilità". (segue) (Res)