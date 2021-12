Trasporti: ministro Giovannini, i treni a idrogeno non sono fantascienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La seconda notizia - continua Giovannini - è che L'Europa è diventata leader. La terza è che ci si è impegnati a un monitoraggio annuale e molto dettagliato degli impegni. Si può discutere se il bicchiere sia mezzo pieno o mezzo vuoto, ma intanto dobbiamo riempirlo. Di buono c'è che tutti sanno come è fatto il bicchiere". In termini concreti, "la Cop26 ha dedicato grande attenzione alla mitigazione. Cioè alla riduzione delle emissioni. Nel Pnrr italiano e nel piano complementare - 62 miliardi per il nostro ministero - il 76 per cento è mirato alla lotta al climate change. Nella media del Pnrr è il 37. Questo vuol dire che la nostra scelta è precisa". I tempi saranno lunghi. "Sappiamo che non finisce nel 2026. Come stabilisce la legge di bilancio, coi fondi aggiuntivi andiamo oltre. Abbiamo 10 anni per realizzare cambiamenti profondi. I finanziamenti verranno anche dai fondi regionali, quelli che una volta non si spendevano", ha concluso Giovannini. (Res)