Pnrr: ministra Carfagna, la macchina è partita (2)

19 luglio 2021

- "L'impianto del Pnrr, così come studiato dall'Europa, è un impianto nazionale: l'Italia è il Paese che ha 'decentrato' di più, affidando ai territori un terzo del totale dei fondi disponibili, 66 miliardi. Il ruolo degli enti territoriali è rilevantissimo anche nel Capitolo Sud: tocca a loro l'ideazione e la progettazione di interventi per circa venti miliardi che riguarderanno scuole, sanità di prossimità, rigenerazione urbana, trasporti, gestione dei rifiuti e molto altro. L'ascolto dei sindaci e dei territori è stato per me importantissimo nella fase di elaborazione del Piano, e ha prodotto risultati". I concorsi e le procedure per le assunzioni straordinarie di personale negli enti locali del Mezzogiorno sono ormai in campo ma ci vorrà tempo prima che i nuovi dipendenti pubblici siano effettivamente operativi. "In realtà i tempi non sono così lunghi. Ottocento delle 2.800 assunzioni previste dai bandi della funzione pubblica sono già fatte e le altre arriveranno entro i primi mesi dell'anno. La selezione per i mille esperti messi in campo dal ministro Brunetta, 400 dei quali andranno al Sud, si è aperta ieri. Gli interessati possono candidarsi con un semplice click sul portale: la 'chiamata' si chiuderà il 6 dicembre e subito dopo le Regioni potranno procedere a individuare i professionisti a cui conferire l'incarico. Le altre misure di sostegno, che consentono di rivolgersi anche all'esterno per attivare progettazioni, sono quasi tutte già attive", ha concluso Carfagna. (Res)