Energia: Starace (Enel), le rinnovabili sono il futuro

- Nel piano Enel c'è un forte aumento degli investimenti. "L'aumento c'è, ma non così forte come sembra", spiega al "Corriere della Sera" l'amministratore delegato Francesco Starace, che dal 2008 ha trasformato Enel Green Power in uno dei leader mondiali nel settore delle rinnovabili. "Chi prima e chi dopo, tutti negli ultimi dieci anni hanno capito che le rinnovabili sono competitive, convenienti e sono l'asse portante della generazione di energia elettrica dei prossimi anni. E' ormai un fatto condiviso. Per l'Agenzia internazionale dell'energia (Iea) cresceranno di cinque volte nei prossimi anni. E non è un fenomeno circoscritto al mondo dell'energia elettrica, perché quando quest'ultima è prodotta con le rinnovabili sovverte alcuni canoni. Comincia a costare molto poco, stabilmente". "Quindi - aggiunge - diventa disponibile per usi diversi. Ora si elettrificano i trasporti, poi i consumi per il calore, quelli per cucinare e tanti altri. Questa è la parola del decennio: elettrificazione". (segue) (Res)