Energia: Starace (Enel), le rinnovabili sono il futuro (2)

- Enel prevede un calo fino al 40 per cento della spesa energetica dei clienti. "I prezzi dell'energia sono la diretta conseguenza dei prezzi del gas naturale, la cui impennata è la causa scatenante. Il gas influisce sulla bolletta perché il costo marginale dell'energia elettrica dipende dal prezzo del gas, che in Italia è prevalente". Il prezzo per tutti lo decidono gli impianti che piazzano le ultime offerte fra le più economiche e di fatto il prezzo dell'energia lo fa il gas. La previsione di Starace non implica tuttavia un cambio del sistema: "No, perché il costo marginale dell'energia è in funzione della tecnologia che domina il mix. Se avessimo il mix previsto per il 2030, con prevalenza delle rinnovabili, la dipendenza dal gas sarebbe molto ridotta. Il prezzo marginale lo farebbe il gas, ma per pochissime ore al giorno l'anno. Quindi il prezzo medio dell'energia sarebbe molto più basso. Il prezzo medio dell'energia è vicino a zero. Più rinnovabili abbiamo nel mix, meno il gas pesa sulla spesa degli italiani", ha concluso l'amministratore delegato di Enel. (Res)