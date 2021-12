Hong Kong: variante Omicron, da oggi divieto di ingresso esteso ad altri Paesi tra cui l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi Hong Kong vieta gli arrivi di non residenti che negli ultimi 21 giorni sono stati in Australia, Austria, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Israele e Italia. I passeggeri provenienti da questi Paesi che dovessero entrare nella città verranno sottoposti a una "ferrea quarantena" di tre settimane, da effettuare in albergo a proprie spese. Il governo della Regione amministrativa speciale cinese ha imposto il divieto a causa del diffondersi della nuova variante di coronavirus, scoperta in Sudafrica e nota come Omicron. La scorsa settimana sono stati vietati gli arrivi da Sudafrica, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia e Zimbabwe. Il 30 novembre sono stati aggiunti alla lista altri quattro Paesi africani: Angola, Nigeria, Etiopia e Zambia. Per quanto riguarda invece i residenti di Hong Kong, sono autorizzati a tornare solo se vaccinati, ma dovranno comunque osservare una quarantena di sette giorni in una struttura governativa e altre due settimane in un albergo a proprie spese. (Cip)