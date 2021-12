Imprese: Bono (Fincantieri), vogliamo consolidare il settore militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Bono guida Fincantieri, una delle eccellenze del made in Italy, presente non solo netta cantieristica ma che guarda anche alle infrastrutture, ai porti, alla sostenibilità. "Già oggi - racconta l'amministratore delegato a "MoltoEconomia" - Fincantieri è capace di esprimere il proprio know how in molteplici segmenti di business presentandosi come una realtà sempre più globale, ma mantiene ben salda la testa in Italia. La sfida maggiore sarà consolidare quanto già avviato: le navi da crociera ci proiettano fino al 2027, confermando la nostra leadership mondiale". "Considerate infatti - aggiunge - che una nave da crociera su tre nel mondo è nostra e, nei prossimi anni, il rapporto diventerà di una su due. Allo stesso tempo, il nostro obiettivo è di continuare ad allargare lo spettro delle competenze e, di conseguenza, della presenza in nuovi scenari e mercati. Resteremo nel perimetro della nostra cultura e storia industriale, ma ci metteremo ancora in gioco perché siamo consapevoli di essere uno dei pochi player globali del Paese". Poi spiega quali sono le strategie di sviluppo e i target che l'azienda si è data: "Senza dubbio un settore che abbiamo individuato come strategico - e in cui possiamo giocare un ruolo da protagonisti - è quello delle infrastrutture e mi riferisco, in particolar modo, a quelle a più alto contenuto innovativo, con un'attenzione particolare alla transizione green e al digitale, settori in cui abbiamo sviluppato importanti capacità ingegneristiche e gestionali. Mi piace ricordare, a tal proposito, l'intesa con Enel X per la realizzazione e la gestione di hub portuali di nuova generazione, a basso impatto ambientale, e per l'elettrificazione e le attività logistiche a terra, attraverso l'implementazione del 'cold ironing', ovvero la tecnologia per l'alimentazione elettrica in banchina delle navi ormeggiate durante le soste". (segue) (Res)