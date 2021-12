Imprese: Bono (Fincantieri), vogliamo consolidare il settore militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Bono, "l'Italia, per la sua conformazione geografica, rappresenta una straordinaria piattaforma logistica naturale ma è evidente che vi siano ancora dei gap da colmare rispetto ad altri paesi. Gli ambiti di potenziale intervento sono moltissimi e andrebbero nella direzione di ovviare al costo della logistica che gli operatori scontano nel nostro Paese, superiore alla media Ue, a causa della connessione non ottimale con il sistema industriale nazionale e la scarsa digitalizzazione della catena". Per quel che riguarda, invece, il fronte militare, "il comparto della difesa è cruciale e, in tale ambito, siamo un attore dal quale non si può prescindere. Il nostro prodotto di punta è la Fremm, una piattaforma innovativa e flessibile che ci ha reso leader mondiali anche nel settore delle navi da superficie". "Riconoscimenti - ricorda l'amministratore delegato - sono venuti da primarie Marine: Usa, Qatar, Egitto e Indonesia In merito agli scenari internazionali la mia posizione è nota da tempo: in un mondo in cui il primo driver è senz'altro la globalizzazione, l'industria ha il dovere di farsi trovare pronta. Questo significa concentrare le risorse a disposizione per affrontare i prossimi programmi comuni e partecipare da protagonisti al consolidamento dell'industria di settore", ha concluso Bono. (Res)