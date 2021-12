Spagna: governo, imprese paghino salario completo a lavoratori in cassa integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha proposto alle parti sociali che le imprese garantiscano al lavoratore in cassa integrazione straordinaria (Erte) il salario completo nell'ambito della nuova legge sul mercato del lavoro in fase di negoziazione. Come riferisce il quotidiano "El Pais", attualmente quando un dipendente è sospeso dal lavoro, riceve dallo Stato una indennità di disoccupazione che può essere integrata su base discrezionale dall'azienda per garantire la piene retribuzione. Secondo fonti delle associazioni imprenditoriali, si tratterebbe di un costo che peserà sulle aziende già in difficoltà e molte potrebbero optare di non ricorrere all'Erte dato che si prevede l'impossibilità per legge di licenziare i lavoratori nei sei mesi successivi. La Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe) ha proposto un testo alternativo che prevede il rifiuto dei limiti al lavoro temporaneo e favorisce il licenziamento individuale rispetto a quello collettivo. (Spm)