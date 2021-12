Italia: gruppo editoriale tedesco Rnd, Draghi è “il booster” contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è “il booster” dell'Italia contro il Covid-19. È quanto afferma il gruppo editoriale tedesco Rnd, elencando i successi del Paese seguiti all'avvento di Draghi a Palazzo Chigi in un “2021 sorprendentemente positivo” con la pandemia di coronavirus che “sembra essere sotto controllo come da nessun'altra parte”. Da ultimo, il Trattato del Quirinale tra Italia e Francia, mentre l'economia è in ripresa e “Roma brilla sul piano politico”. A un anno dalla “catastrofe” del Covid-19, l'Italia è la “studentessa modello d'Europa, campionessa europea di calcio e vincitrice dell'Eurovision Song Contest” con i Maneskin, nonché di diverse medaglie alle Olimpiadi di Tokyo e del Premio Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi. Questa ascesa di un Paese “già in crisi” porta “la firma” di Draghi, che da presidente della Banca centrale europea (Bce) “salvò l'euro e ora salva la propria patria e la sua reputazione”, suscitando “nuovo ottimismo” in Italia. Al riguardo, lo stilista Giorgio Armani ha commentato: “Credo che il ruolo di Draghi sia stato centrale nel riposizionamento dell'Italia, attraverso l'acume della visione, il pragmatismo nell'attuazione e la competenza nel dialogo con gli altri Stati membri dell'Ue”. Per il creatore di moda, in questo modo l'Italia torna a fare “bella figura”. (segue) (Geb)