Italia: gruppo editoriale tedesco Rnd, Draghi è “il booster” contro il Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sfide per il Paese sono state enormi all'inizio dell'anno. In carica da marzo scorso, l'esecutivo guidato da Draghi si è posto l'obiettivo era combattere efficacemente la pandemia e salvare l'economia. L'Italia ha poi dovuto affrontare la sfida diplomatica della presidenza di turno del G20. Tuttavia, il governo e Draghi hanno ricevuto un importante elogio dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, per l'impegno politico dell'Italia, sia nella crisi in Afghanistan che nella lotta al cambiamento climatico. Inolte, sia la cancelliera sia il presidente del Consiglio sono riusciti a mostrare il vertice del G20 a Roma come “un successo”, nonostante le critiche contro le “fiacche promesse” degli Stati membri. A ogni modo, “è indiscusso che Draghi porti con sé peso e influenza politica rispetto a molti dei suoi predecessori” alla guida dell'esecutivo. Per Nino Galetti, direttore dell'ufficio di Roma della Fondazione Konrad Adenauer, vicina all'Unione cristiano-democratica (Cdu), “la voce dell'Italia è diventata più udibile perché Draghi, una personalità politica molto esperta e con buoni contatti, è diventato presidente del Consiglio”. Ora, con il Trattato del Quirinale, “l'Italia sta recuperando terreno e vuole raggiungere le due economie e gli attori politici più importanti d'Europa”, ossia Germania e Francia. (segue) (Geb)