Italia: gruppo editoriale tedesco Rnd, Draghi è “il booster” contro il Covid (3)

In questo contesto, Draghi trae "vantaggio dal non essere un politico di partito che guarda alle prossime elezioni". Come osservato da Galetti, il capo del governo "ha un piano per l'Italia e vuole realizzarlo". Inoltre, "Draghi è chiaro nelle sue dichiarazioni, senza spazio per discussioni infinite. Dà le linee guida, si va e il gioco è fatto". Per Galetti, il presidente del Consiglio "tiene a malapena conto delle sensibilità" dei partiti, delle loro correnti o della maggioranza che sostiene il suo esecutivo, "agisce e basta". Questo approccio ha avuto particolare successo durante la pandemia. L'atteggiamento "intransigente" di Draghi e l'organizzazione dei provvedimenti anticontagio da parte del generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, hanno assicurato alti tassi di vaccinazione e basso numero di infezioni. Con l'azione decisa del governo, l'Italia riesce a controllare la quarta ondata della pandemia, accogliendo nei propri ospedali malati di coronavirus di altri Paesi.