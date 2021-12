Italia: gruppo editoriale tedesco Rnd, Draghi è “il booster” contro il Covid (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, Draghi “sa come utilizzare” le risorse destinate all'Italia dal Fondo europeo per la ricostruzione, ossia 222,1 miliardi per gran parte in prestiti, impiegandole per la digitalizzazione, le infrastrutture e la transizione ecologica. Nel 2021, il Paese dovrebbe sperimentare una crescita del 6 per cento. Oltre all'azione di Draghi, la ripresa dell'Italia ha visto la Nazionale vincere il Campionato europeo di calcio, i Maneskin trionfare all'Eurovision Song Contest, gli atleti azzurri affermarsi alle Olimpiadi di Tokyo e Parisi ottenere il Nobel per la Fisica. Come conclude Rnd, “tutti hanno avuto un ruolo nel garantire che l'Italia possa guardare indietro a un 2021 di successo”. (Geb)