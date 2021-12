Cina: ministri di Malesia, Vietnam, Cambogia e Indonesia da oggi in visita a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Vietnam, Malesia e Cambogia, rispettivamente Bui Thanh Son, Saifuddin Abdullah e Prak Sokhonn, saranno in visita in Cina insieme al ministro coordinatore per gli Affari marittimi dell'Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, da oggi al 4 dicembre. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin. A margine della visita il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, co-presiederà la prima riunione ad alto livello del comitato sulla cooperazione Cina-Malesia con Saifuddin Abdullah. Nello stesso periodo, Wang terrà una riunione in videoconferenza con il ministro degli Esteri del Laos, Saleumxay Kommasith. (Cip)