Sardegna: a Cagliari il sindaco dispone l'obbligo di mascherina all'aperto (2)

- Sarà obbligatorio indossare la mascherina nel lungomare Poetto dalle ore 9 alle ore 14 dei giorni di sabato 4, domenica 5, mercoledì 8, sabato 11, domenica 12, sabato 18, domenica 19, venerdì 24, sabato 25, domenica 26, dicembre 2021, sabato 1 e domenica 2 gennaio 2022. Non avranno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i minori di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi, le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo, le persone che svolgono attività sportiva. "Occorre fare dei piccoli sacrifici – ha spiegato il primo cittadino - soprattutto nei giorni più caldi dello shopping natalizio e nelle zone di maggiore assembramento. D'accordo con Prefettura, Camera di Commercio, Confcommercio, Federalberghi e Confesercenti abbiamo deciso che l'uso delle mascherine sia limitato ad alcune zone e vie ben definite della città, con orari contingentati a seconda dei giorni. In modo tale che nelle nostre case possano entrare solo pensieri natalizi e non altre spiacevoli conseguenze". (Rsc)