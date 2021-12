Algeria: presidente palestinese Mahmoud Abbas in visita il 7 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente palestinese Mahmoud Abbas inizierà il 7 dicembre una visita in Algeria. Lo ha rivelato il membro del comitato esecutivo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), Wasel Abu Yousef all'agenzia turca “Anadolu” aggiungendo che Abbas discuterà con "la leadership algerina gli sviluppi della causa palestinese, le violazioni israeliane contro la moschea di Al-Aqsa e l'insediamento israeliano". L’agenda della visita prevede, oltre all' incontro con il presidente Abdelmadjid Tebboune, una serie di colloqui con altri funzionari. (Ala)