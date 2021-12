© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza nell'aeroporto Tunisi-Cartagine hanno impedito al deputato di Ennahda, Oussama Sghaier, eletto nella circoscrizione estera italiana, di viaggiare. Lo ha reso noto lo stesso deputato in un post sul suo account Facebook spiegando che la sua intenzione era quella di visitare la sua famiglia in Italia e partecipare agli annuali Med Dialogues che prendono il via oggi a Roma. (Tut)