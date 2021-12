Pnrr: ministra Carfagna, la macchina è partita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr in Campania e più in generale nel Sud ha già messo a terra i primi progetti, e non solo per le infrastrutture della mobilità. "Sì, la macchina è partita - dice a "Il mattino" Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale -. Dopo la fase di programmazione è finalmente iniziata quella di attuazione. Tra infrastrutture per le Zes, interventi per l'edilizia scolastica, riqualificazione di beni confiscati alla criminalità organizzata ed ecosistemi dell'innovazione i soli interventi di mia competenza o a cui ho partecipato hanno già messo in moto quasi 7 miliardi di euro di finanziamenti su tutto il territorio nazionale, compresi Sud e aree interne". "Per la Campania - continua - solo nel piano per l'edilizia scolastica i bandi che abbiamo appena presentato con il ministro Bianchi "valgono" oltre 644 milioni. Per le Zes il riparto affida alla regione la quota più alta, 136 milioni, di cui 30 per l'area industriale di Nola, 30 per quella di Marcianise e 13 per Battipaglia. Per i porti di Napoli e Salerno ci sono 321 milioni". I Comuni temono però di essere un po' tagliati fuori dal centro decisionale del Pnrr, come emerso anche dal Rapporto Svimez. (segue) (Res)