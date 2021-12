Giappone: Covid, governo fa un passo indietro su blocco prenotazione voli in entrata (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha annunciato la chiusura dei confini nazionali agli ingressi di cittadini stranieri dal 30 novembre, in risposta all'emersione in Sudafrica della nuova variante di coronavirus denominata "omicron". I cittadini giapponesi che rientreranno da 14 Paesi dove la variante è già stata isolata dovranno sottoporsi obbligatoriamente a un periodo di quarantena, a prescindere dallo stato di vaccinazione. Il premier ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa che Tokyo guarda alla progressiva diffusione della nuova variante "con un forte senso di crisi". Il Paese aveva revocato soltanto lo scorso 8 novembre il divieto di ingresso per i cittadini stranieri a fini di affari, di studio e di lavoro, a patto che le organizzazioni che li invitano nel Paese si assumano la responsabilità del monitoraggio dei loro spostamenti. (segue) (Git)