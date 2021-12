Usa: aborto, Corte Suprema verso conferma restrizioni nel Mississippi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema degli Stati Uniti si avvia ad autorizzare la legge restrittiva sull'aborto entrata in vigore nel Mississippi, aprendo le porte a forti tensioni su uno dei temi più sensibili e divisivi del dibattito pubblico negli Usa. Lo scrive il quotidiano "The Hill", ricordando che ad oggi ben sei giudici della Corte Suprema sui nove totali sono di orientamento conservatore, e di questi tre sono stati nominati dall'ex presidente Donald Trump. I tre giudici di orientamento progressista hanno già espresso la loro opposizione alla legge sull'aborto del Mississippi, originariamente approvata nel 2018, che ad oggi tra le più restrittive negli Stati Uniti. Uno dei giudici nominati da Trump, Brett Kavanough, ha suggerito che la Corte Suprema debba tornare ad una posizione di "neutralità" sull'aborto, che di fatto equivarrebbe ad un via libera alla restrizione di tale diritto in circa 20 Stati dell'Unione. La sentenza potrebbe giungere inoltre il prossimo giugno, a soli cinque mesi dalle elezioni di medio termine: tale tempistica preoccupa anche i Repubblicani, che a seguito della sentenza potrebbero subire ricadute in termini di consensi. Secondo un sondaggio Economist-YouGov pubblicato la scorsa settimana, infatti, il 58 per cento dei cittadini Usa ritiene che l'aborto dovrebbe essere legale in quasi tutte le circostanza, mentre il 42 per cento è del parere contrario. (segue) (Nys)