Usa: aborto, Corte Suprema verso conferma restrizioni nel Mississippi (2)

- La battaglia legale condotta dal governo del Mississippi a difesa della sua legge sull'aborto è divenuta un caso in merito alla natura stessa della storica sentenza "Roe v. Wade" del 1973, che ha sancito di fatto il diritto costituzionale all'aborto negli Usa, e della sentenza "Planned Parenthood v. Casey" del 1992, che ha sancito il divieto per gli Stati Usa di imporre oneri irragionevoli alle donne che intendono abortire. La legge sull'aborto del Mississippi fissa rigidi requisiti pre-aborto, inclusa la notifica a entrambi i genitori nel caso ad abortire sia una minorenne, e una attesa fissa di 24 ore prima dell'esecuzione dell'aborto durante il quale la donna deve certificare di aver ricevuto consulenza in merito ai servizi di sostegno alternativi all'aborto e deve sottoporsi obbligatoriamente ad ecografie fe valutazioni del battito cardiaco fetale. (Nys)