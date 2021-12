Filippine: Ipi chiede revoca divieto di viaggio per la giornalista premio Nobel Ressa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornalista filippina è stata insignita del Premio Nobel per la Pace 2021 assieme a un collega russo, Dmitry Muratov, a titolo di riconoscimento della loro lotta in favore della libertà di espressione. I due vincitori della prestigiosa onorificenza sono stati annunciati l'8 ottobre scorso dal presidente del Comitato per il Nobel, Berit Reiss-Andersen. "Un giornalismo libero, indipendente e basato sui fatti funge da tutela contro l'abuso di potere, le menzogne e la propaganda di guerra", ha dichiarato Reiss-Andersen. "Senza libertà di espressione e libertà di stampa, sarà difficile promuovere con successo la fratellanza tra nazioni, il disarmo e un migliore ordine globale". Maria Ressa è una cittadina filippina naturalizzata statunitense, ex corrispondente dell’emittente “Cnn” e nominata tra le “Persone dell’anno” del settimanale “Time” nel 2018. Nel 2012 ha co-fondato "Rappler", una testata d'informazione online che ha "concentrato la propria attenzione critica sulla controversa, omicida campagna anti-droga intrapresa dal regime (del presidente filippino, Rodrigo) Duterte", recita la nota pubblicata dal comitato del Nobel. Ressa e "Rappler" "hanno anche documentato come i social media vengano utilizzati per diffondere informazioni false, perseguitare gli oppositori e manipolare il discorso pubblico", affermano le motivazioni accompagnate al conferimento del Premio. (segue) (Fim)