Filippine: Ipi chiede revoca divieto di viaggio per la giornalista premio Nobel Ressa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019 Ressa è stata arrestata e poi scarcerata in due occasioni mentre nelle Filippine si animava il dibattito sul tema dei diritti umani, dopo la decisione del governo Duterte di revocare l’adesione del Paese alla Corte penale internazionale (Cpi). Nel giugno 2020 Ressa è stata condannata assieme ad un ex giornalista di "Rappler", Reynaldo Santos Jr., per “diffamazione a mezzo stampa online”. I due sono stati condannati a pene detentive di sei mesi e sei anni in risposta a denunce per diffamazione presentate dall’uomo d’affari Wilfredo Keng, per un articolo pubblicato nel maggio 2012. La corte ha anche condannato Ressa a un’ammenda pecuniaria di 400mila peso (circa 8mila dollari). Ressa ha reagito alla sentenza esortando i cittadini filippini a "difendete i vostri diritti. Se non vi avvarrete dei vostri diritti, finirete per perderli. La libertà di stampa è di tutti, non solo dei giornalisti”, ha dichiarato l'attivista. (Fim)