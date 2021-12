Corea del Sud: Covid, governo ripristina quarantena per viaggiatori vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha deciso di ripristinare l'obbligo di quarantena per tutti i viaggiatori in arrivo nel Paese, inclusi i vaccinati, nel tentativo di frenare l'ascesa dei contagi da Covid-19 nel Paese, che negli ultimi due giorni hanno segnato nuovi record giornalieri assoluti. A partire da domani, 3 dicembre, verrà ripristinato l'obbligo di quarantena per 10 giorni per tutte le persone in arrivo nel Paese; tale misura rimarrà in vigore per un periodo di almeno due settimane, e comporterà dunque una sospensione dell'esenzione dalla quarantena concessa ai vaccinati. (segue) (Git)