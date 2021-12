Giappone: ex premier Abe sollecita rafforzamento postura difensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone necessita di difese più efficaci e di revisioni della sicurezza più frequenti. Lo ha dichiarato l'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, in un'intervista concessa al quotidiano "Nikkei" nella quale commenta il quadro di crescente competizione strategica con la Cina nell'Indo-Pacifico. Abe avverte che una crisi militare a Taiwan costituirebbe "una emergenza per l'alleanza Usa-Giappone", contro la quale Tokyo deve premunirsi rafforzando il proprio deterrente bellico e consolidando così i partenariati di sicurezza in essere nella regione. "La verità è che la Cina dispone del doppio dei nostri sottomarini e aeroplani", sottolinea Abe, suggerendo così la necessità di aumentare il bilancio della difesa del Giappone oltre l'1 per cento del Pil. Abe ritiene anche che la revisione delle Linee guida del Programma di difesa nazionale e del Programma di difesa a medio termine debba essere condotta con maggiore frequenza, rispetto agli attuali intervalli di 10 e 5 anni, per adattarsi ad un quadro strategico in rapida evoluzione. L'ex primo ministro, che esercita una forte influenza sul Partito liberaldemocratico del Giappone e sul governo giapponese in carica, ritiene che la strategia di sicurezza del Paese debba divenire "più flessibile", e sottolinea la continuità su questo fronte tra il suo governo e quello del nuovo primo ministro Fumio Kishida, anche in materia di politiche economiche. (segue) (Git)